Prabowo Batal Resmikan Museum Marsinah 2 Mei, Bupati Nganjuk Lega: Persiapan Lebih Matang

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Rencana peresmian Museum Marsinah yang semula dijadwalkan pada 2 Mei 2026 berpotensi mengalami penundaan.

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menjelaskan penundaan kemungkinan dilakukan menyesuaikan agenda Presiden Prabowo Subianto yang pada tanggal tersebut diperkirakan fokus menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas.

“Informasi yang kami terima kemungkinan diundur. Beliau fokus di May Day di Jakarta. Justru kami juga senang karena persiapan bisa lebih matang,” ujar Marhaen, Kamis (30/4).

Menurutnya, penjadwalan ulang juga mempertimbangkan tingginya potensi keramaian pada awal Mei. Selain peringatan May Day, kawasan museum diprediksi dipadati peziarah dari berbagai daerah.

“Kalau berbarengan dengan May Day, pasti masih sangat ramai. Kami khawatir pelaksanaan peresmian menjadi kurang fokus,” katanya.

Sebagai alternatif, Pemkab Nganjuk memperkirakan peresmian dapat digelar pada rentang 8 hingga 12 Mei 2026.

Namun, Marhaen menegaskan jadwal tersebut masih bersifat tentatif dan menunggu kepastian lebih lanjut dari pihak terkait.

“Sekitar tanggal 8 sampai 11-an, tetapi ini belum pasti. Kami menyesuaikan agenda Presiden,” tuturnya.