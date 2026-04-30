Prabowo Batal Resmikan Museum Marsinah 2 Mei, Bupati Nganjuk Lega: Persiapan Lebih Matang

Kamis, 30 April 2026 – 14:48 WIB
jatim.jpnn.com, NGANJUK - Rencana peresmian Museum Marsinah yang semula dijadwalkan pada 2 Mei 2026 berpotensi mengalami penundaan. 

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menjelaskan penundaan kemungkinan dilakukan menyesuaikan agenda Presiden Prabowo Subianto yang pada tanggal tersebut diperkirakan fokus menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas.

“Informasi yang kami terima kemungkinan diundur. Beliau fokus di May Day di Jakarta. Justru kami juga senang karena persiapan bisa lebih matang,” ujar Marhaen, Kamis (30/4).

Baca Juga:

Menurutnya, penjadwalan ulang juga mempertimbangkan tingginya potensi keramaian pada awal Mei. Selain peringatan May Day, kawasan museum diprediksi dipadati peziarah dari berbagai daerah.

“Kalau berbarengan dengan May Day, pasti masih sangat ramai. Kami khawatir pelaksanaan peresmian menjadi kurang fokus,” katanya.

Sebagai alternatif, Pemkab Nganjuk memperkirakan peresmian dapat digelar pada rentang 8 hingga 12 Mei 2026. 

Baca Juga:

Namun, Marhaen menegaskan jadwal tersebut masih bersifat tentatif dan menunggu kepastian lebih lanjut dari pihak terkait.

“Sekitar tanggal 8 sampai 11-an, tetapi ini belum pasti. Kami menyesuaikan agenda Presiden,” tuturnya.

BERITA TERKAIT

