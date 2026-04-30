Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Malam Sejumlah Kawasan Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (30/4).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Gerimis mengguyur Benowo dan Pakal. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, dan Tambaksari berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, dan Tambaksari masih berawan. Kawasan lainnya gerimis. Beberapa jam kemudian cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-8 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)