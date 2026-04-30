Cuaca Jawa Timur 30 April 2026, Pagi Sampai Malam Bakal Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (30/4).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kota Surabaya, Lumajang, dan Tulungagung. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Mojokerto, Pacitan, Probolinggo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, dan Tulungagung. Gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kota Blitar, Kota Kediri.

Gerimis juga mengguyur Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Madiun, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Lamongan dan Magetan. Gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Madiun, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, dan Pacitan. Gerimis mengguyur Kediri, Kota kediri, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Pasuruan, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.