Ubaya Sapu Bersih Gelar, Putra dan Putri Juara di Campus League

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) menunjukkan dominasinya di ajang Campus League Basketball Regional Surabaya. Bermain di GOR Basket Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rabu (29/4), Ubaya sukses memborong dua gelar sekaligus, yakni juara tim putri dan putra.

Tim putri Ubaya tampil superior usai menghancurkan Universitas Ciputra Makassar (UCM) dengan skor telak 95-28. Tak lama berselang, tim putra Ubaya menyempurnakan kemenangan dengan menaklukkan Universitas Cendrawasih (Uncen) 84-48.

Sejak awal laga, tim putri Ubaya tampil solid di semua lini. Skuad asuhan Wellyanto Pribadi itu mampu mengontrol tempo dan tampil disiplin, terutama dalam transisi cepat dan pertahanan.

Memasuki kuarter kedua, Ubaya makin tak terbendung. Mereka menutup paruh pertama dengan keunggulan jauh 44-14. Selepas jeda, Ubaya tetap menjaga intensitas, bahkan UCM hanya mampu mencetak empat poin di kuarter ketiga.

Hingga laga usai, Ubaya tak memberi celah. Gelar juara pun diamankan dengan dominasi mutlak.

Meski menang telak, pelatih Wellyanto Pribadi menilai performa anak asuhnya belum maksimal.

“Efektivitas kami justru menurun. Ini jadi evaluasi menuju level nasional yang persaingannya jauh lebih berat,” ujar Wellyanto.