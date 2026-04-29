Penjelasan PDAM Soal Kebocoran Pipa di MERR Surabaya, Warga Terdampak Silakan Lapor

Rabu, 29 April 2026 – 21:00 WIB
Pipa PDAM bocor di Jalan MERR Surabaya, Rabu (29/4). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pipa milik PDAM Surya Sembada di kawasan Jembatan MERR, Jalan Ir Soekarno, Kecamatan Rungkut, Surabaya, bocor, Rabu (29/4).

Akibatnya, air menyembur hingga ke badan jalan dan sempat mengganggu aktivitas pengguna jalan. Pantauan di lokasi sekitar pukul 16.15 WIB, pipa berwarna biru tersebut masih menyemburkan air. Trotoar di sekitar lokasi tampak basah.

Meski begitu, arus lalu lintas di Jalan Ir. Soekarno terpantau ramai lancar. Pengendara terlihat menghindari titik semburan air.

Manajer Tata Usaha dan Humas PDAM Surabaya Luis Andilun Gatu mengatakan pipa tersebut berdiameter 1.000 mm dan telah berusia sekitar 36 tahun.

Menurut dia, kebocoran terjadi akibat penurunan tanah di sekitar sungai kawasan Jembatan MERR.

“Terjadi perbedaan elevasi tanah sehingga struktur pipa berubah dan sambungan lasnya mengalami kebocoran,” ujar Luis di lokasi.

Dia menjelaskan penurunan tanah membuat posisi pipa tidak lagi lurus sehingga sambungan antar pipa mengalami tekanan.

“Akibatnya air keluar dari sela-sela sambungan pipa,” katanya.

