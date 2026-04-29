KBS Pinjamkan Komodo ke Jepang untuk Program Breeding Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perumda Kebun Binatang Surabaya (KBS) resmi meminjamkan satwa Komodo hasil breeding kepada kebun binatang di Jepang, bernama iZoo Shizuoka, Rabu (29/4).

Peminjaman satwa untuk dikembangkan itu merupakan bagian dari kerjasama yang telah ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bertajuk 'United for Wildlife'.

Kerja sama ini menjadi bagian dari penguatan konservasi eks-situ sekaligus bentuk kolaborasi internasional antara Indonesia dan Jepang dalam upaya pelestarian satwa langka, khususnya komodo (Varanus komodoensis).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kerja sama ini merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap keberhasilan KBS dalam mengembangbiakkan komodo.

“Kami berhasil dalam mengembangbiakkan komodo, maka Jepang meminta untuk peminjaman satwa ini,” ujar Eri.

Dalam skema tersebut, KBS akan meminjamkan komodo hasil breeding ke iZoo Shizuoka untuk dikembangbiakkan di Jepang. Namun, status satwa tetap milik Indonesia dan berada dalam pengawasan bersama kedua pihak.

Eri menjelaskan peminjaman dilakukan dengan sistem pengawasan ketat selama lima tahun, termasuk pemantauan kondisi satwa dan mekanisme penarikan kembali jika diperlukan.

“Selama lima tahun ini akan sama-sama kita pantau. Apabila ada kondisi tertentu, satwa bisa ditarik kembali,” katanya.