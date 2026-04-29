Perempuan Aktif Wajib Tahu, Fitur Samsung Ini Lindungi Privasi di Smartphone

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Era digital menuntut perempuan modern selalu terkoneksi di mana saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada risiko yang kerap luput dari perhatian, yakni kebocoran privasi visual saat menggunakan smartphone di ruang publik.

Menjawab tantangan tersebut, Samsung Electronics menghadirkan inovasi terbaru melalui Samsung Galaxy S26 Ultra dengan fitur Privacy Display.

Fitur ini diklaim sebagai teknologi perlindungan layar yang bekerja hingga tingkat piksel untuk membatasi sudut pandang, sehingga informasi sensitif tidak mudah terlihat oleh orang di sekitar.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan mengatakan perempuan masa kini dituntut aktif, produktif, dan percaya diri dalam menjalani berbagai peran.

“Melalui Privacy Display, kami menghadirkan solusi agar informasi pribadi tetap aman tanpa mengganggu kenyamanan penggunaan,” ujar Ilham, Rabu (29/4).

Privacy Display dirancang untuk membatasi visibilitas layar dari arah samping. Saat fitur aktif, layar tetap terlihat jelas dari depan, tetapi akan tampak gelap atau buram bagi orang di sekitar.

Teknologi ini dinilai penting, terutama saat pengguna berada di tempat umum seperti transportasi publik atau ruang kerja bersama.

Fitur tersebut juga dapat diatur secara fleksibel, hanya aktif pada aplikasi tertentu yang memuat data sensitif seperti mobile banking atau pesan pribadi.