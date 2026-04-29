JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Perempuan Aktif Wajib Tahu, Fitur Samsung Ini Lindungi Privasi di Smartphone

Perempuan Aktif Wajib Tahu, Fitur Samsung Ini Lindungi Privasi di Smartphone

Rabu, 29 April 2026 – 19:27 WIB
Perempuan Aktif Wajib Tahu, Fitur Samsung Ini Lindungi Privasi di Smartphone - JPNN.com Jatim
Samsung menghadirkan fitur Privacy Display di Galaxy S26 Ultra untuk melindungi data dari intipan di tempat umum. Foto: Dok. Samsung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Era digital menuntut perempuan modern selalu terkoneksi di mana saja. Namun, di balik kemudahan itu, ada risiko yang kerap luput dari perhatian, yakni kebocoran privasi visual saat menggunakan smartphone di ruang publik.

Menjawab tantangan tersebut, Samsung Electronics menghadirkan inovasi terbaru melalui Samsung Galaxy S26 Ultra dengan fitur Privacy Display.

Fitur ini diklaim sebagai teknologi perlindungan layar yang bekerja hingga tingkat piksel untuk membatasi sudut pandang, sehingga informasi sensitif tidak mudah terlihat oleh orang di sekitar.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan mengatakan perempuan masa kini dituntut aktif, produktif, dan percaya diri dalam menjalani berbagai peran.

“Melalui Privacy Display, kami menghadirkan solusi agar informasi pribadi tetap aman tanpa mengganggu kenyamanan penggunaan,” ujar Ilham, Rabu (29/4).

Privacy Display dirancang untuk membatasi visibilitas layar dari arah samping. Saat fitur aktif, layar tetap terlihat jelas dari depan, tetapi akan tampak gelap atau buram bagi orang di sekitar.

Teknologi ini dinilai penting, terutama saat pengguna berada di tempat umum seperti transportasi publik atau ruang kerja bersama.

Fitur tersebut juga dapat diatur secara fleksibel, hanya aktif pada aplikasi tertentu yang memuat data sensitif seperti mobile banking atau pesan pribadi.

Samsung menghadirkan fitur Privacy Display di Galaxy S26 Ultra untuk melindungi data dari intipan di tempat umum.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   privacy display Samsung Electronics fitur baru samsung samsung privacy display samsung galaxy s26 ultra privasi layar hp

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU