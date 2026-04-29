Damkar Gresik Bantu Evakuasi Jenazah Perempuan Berbobot 400 Kg dari RS ke Rumah Duka

jatim.jpnn.com, GRESIK - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik menerima laporan untuk membantu mengevakuasi jenazah perempuan berbobot 400 kilogram dari RSUD Ibnu Sina rumah duka di Jalan Veteran Gresik, Rabu (29/4).

Korban ialah Khusnul khotima (25) warga Jalan Veteran. Dia sebelumnya juga meminta bantuan DPKP untuk dirujuk ke RSUD karena mengalami sesak nafas.

Namun, tak lama setelah tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia.

Perwira Piket Rizal Sulistyo mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 00.27 WIB dan langsung memberangkatkan tim satu menit kemudian.

“Setelah menerima laporan, tim langsung bergerak ke RSUD Ibnu Sina untuk membantu proses pemindahan jenazah sesuai permintaan keluarga,” ujar Rizal saat dikonfirmasi.

Dia menjelaskan proses evakuasi dilakukan bersama pihak rumah sakit dan keluarga almarhumah hingga jenazah dipindahkan ke ambulans untuk selanjutnya diantar ke rumah duka.

"Evakuasi menggunakan peralatan rescue tandu jinjing stretcher pos kota untuk dibawa dan dimandikan dulu bersama tim lain dilokasi hingga sampai dikafani lalu di masukkan ke mobil jenazah untuk diantar ke rumah duka," katanya.

Proses evakuasi selesai sekitar pukul 03.47 WIB. Setelah kegiatan selesai, petugas kembali ke pos masing-masing untuk melanjutkan kesiapsiagaan pelayanan. (mcr23/jpnn)