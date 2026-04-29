Pipa PDAM Bocor di MERR Surabaya, Pengendara Disebut ‘Cuci Mobil’ di Jalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ada kejadian unik saat terjadi kebocoran pipa PDAM Surya Sembada di kawasan Jembatan MERR Surabaya, Rabu (29/4).

Air yang muncrat setinggi dua meter ke jalanan di kawasan tersebut dimanfaatkan oleh pengendara mobil untuk mencuri kendaraan mereka.

Salah satu pengguna jalan Morris Mangke mengungkapkan semburan air dari kebocoran pipa PDAM itu sempat memicu kemacetan cukup panjang.

“Airnya muncrat cukup tinggi, banyak mobil tetap nekat lewat,” kata warga Waru, Sidoarjo itu.

Menurutnya, sejumlah kendaraan justru tidak menghindari air yang menyembur, mereka tampak pelan-pelan seperti sengaja mencuci mobilnya.

“Ada yang sekalian cuci mobil,” ujarnya.

Pengendara lain Wildan Pratama (27) menyebut kemacetan juga terjadi sekitar pukul 14.00 WIB dengan antrean kendaraan mencapai ratusan meter.

“Macetnya sekitar 600 meter. Motor diminta agak ke tengah supaya tidak kena air,” ujarnya.