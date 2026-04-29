Geger! Warga Lamongan Temukan Jenazah Pria di Bangunan Kosong, Diduga Tunawisma

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Dusun Tegalrejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah laki-laki di sebuah bangunan kosong, Rabu (29/4) pagi.

Jenazah pertama kali ditemukan sekitar pukul 10.00 WIB setelah warga melaporkan adanya pria yang tergeletak di bangunan kosong di pinggir jalan desa. Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh personel Polsek Babat.

Kapolsek Babat Kompol Chakim Amrullah bersama anggota dan perangkat desa setempat segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal di tempat kejadian perkara (TKP).

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid membenarkan penemuan tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan di lokasi, korban berhasil diidentifikasi sebagai K (63) warga Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya.

Dari keterangan saksi dan warga sekitar, korban dikenal sebagai tunawisma yang kerap berpindah-pindah tempat tinggal dan bekerja serabutan. Korban juga disebut sering beristirahat di bangunan kosong di wilayah tersebut.

Polisi kemudian menghubungi pihak keluarga korban di Kecamatan Baureno.

“Keluarga korban membenarkan identitas tersebut dan menyampaikan bahwa korban memang sering meninggalkan rumah,” kata Hamzaid.