Pipa PDAM Bocor di MERR Surabaya, Air Menyembur 2 Meter ke Jalanan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pipa milik PDAM Surya Sembada bocor di kawasan Jembatan MERR, Surabaya, Rabu (29/4).

Kebocoran tersebut sempat menyebabkan air menyembur hingga ke badan jalan di Jalan Dr Ir H Soekarno.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, genangan air sudah mengering. Namun, semburan dari pipa berwarna biru itu masih terlihat.

Arus lalu lintas di kawasan MERR pun terpantau ramai lancar. Kepadatan hanya terjadi saat lampu merah.

Salah satu pengguna jalan Morris Mangke (35) mengatakan semburan air sempat memicu kemacetan cukup panjang.

“Tadi sekitar pukul 13.30 WIB macet banget, hampir satu kilometer sampai lampu merah,” ujar warga Waru, Sidoarjo itu.

Menurut Morris, air menyembur hingga lebih dari dua meter dan mengenai setengah badan jalan.

“Airnya muncrat cukup tinggi, banyak mobil tetap nekat lewat, bahkan ada yang sekalian cuci mobil,” katanya.