Bus Jemaah Haji Asal Probolinggo Kecelakaan di Jabal Magnet, 5 Luka-luka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bus rombongan jemaah haji kloter SUB 2 Embarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo dilaporkan mengalami kecelakaan Jabal Magnet, 60 km dari pusat Kota Madinah, Selasa (28/4).

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Asadul Anam menjelaskan insiden itu terjadi saat rombongan sedang melaksanakan agenda ziarah.

"Ya, itu terjadi dari SUB 2. Jadi, mereka mengadakan ziarah ke Jabal Magnet sama pencetakan Al-Qur'an. Kemudian itu diselenggarakan oleh salah satu KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) di Probolinggo. Jadi, mereka KBIH mengadakan kegiatan ziarah," ujar Anam di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo Surabaya (Ahess), Rabu (29/4).

Anam mengungkapkan kecelakaan itu diduga karena adanya kendaraan yang mendadak keluar dari sisi jalan sehingga bus tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya tabrakan.

Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, lima jemaah dilaporkan mengalami luka ringan. Mereka telah ditangani secara medis di rumah sakit Arab Saudi dan kini telah kembali ke pemondokan.

"Yang mengalami luka ringan korbannya ada tiga terkena serpihan kaca dibawa ke klinik haji saja. Kemudian luka ringan berikutnya ada Siti Sugi Hartini dan Siti Aisyah.

Para korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk memastikan apakah mereka memiliki luka dalam atau seperti apa.

"Ternyata enggak ada karena dibawa ke rumah sakit Arab Saudi maka di situ dibutuhkan laporan seperti itu," ujarnya.