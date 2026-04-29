Serunya HGI City Cup Surabaya, Main Domino hingga Dapat Merchandise Gratis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - HGI City Cup 2026 Surabaya Fest resmi dibuka di Grand City Mall Surabaya, Sabtu (26/4). Event ini menjadi pembuka rangkaian turnamen domino yang akan berlangsung selama delapan minggu ke depan.

Sejak hari pertama, antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Area acara dipadati pengunjung yang ingin menyaksikan pertandingan sekaligus ikut merasakan langsung atmosfer kompetisi.

Tak hanya itu, pengunjung juga disuguhkan berbagai aktivitas interaktif dan berkesempatan mendapatkan merchandise menarik seperti powerbank dan earbuds.

“Seru banget, bisa main langsung sambil bawa keluarga. Tadi juga dapat powerbank,” ujar salah satu pengunjung bernama Fajar.

Memasuki hari kedua, kemeriahan makin terasa dengan penampilan Mollucan Soul yang sukses menghibur pengunjung. Dari sisi kompetisi, turnamen ini dirancang berjenjang dengan sistem yang lebih terstruktur.

Para peserta akan bertanding untuk memperebutkan posisi terbaik sebelum melaju ke tahap akhir.

Tournament Manager HGI City Cup Kevin Martino mengatakan ajang ini menjadi bagian dari komitmen HGI dalam mengembangkan domino sebagai olahraga pikiran.

“Kami ingin membangun ekosistem domino yang lebih terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.