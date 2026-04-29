Banjir Terjang 15 Titik di Malang, Air Masuk Rumah Warga

Rabu, 29 April 2026 – 12:37 WIB
Petugas BPBD Kota Malang, Jawa Timur melakukan peninjauan lokasi terdampak banjir di Jalan Kedawung, Selasa (28/4/2026). ANTARA/HO-BPBD Kota Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Malang, Selasa (28/4). Sedikitnya 15 titik terdampak akibat hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang Surya Adi Nugroho mengatakan banjir tersebar di lima kecamatan.

"Petugas melakukan asesmen terkait untuk mengetahui kerusakan, kerugian, dan sumber daya yang terdampak banjir di setiap lokasi. Pantauan dari pusat pengendalian operasi terdapat 15 titik banjir," kata Surya.

Baca Juga:

Beberapa lokasi terdampak antara lain Jalan Danau Kerinci, Jalan Danau Toba, Jalan Ranau, hingga Jalan Danau Maninjau di Kecamatan Kedungkandang.

Selain itu, banjir juga terjadi di kawasan early warning system (EWS) Candi dan Bukit Barisan di Kecamatan Sukun.

Di Kecamatan Lowokwaru, genangan terpantau di kawasan EWS Sudimoro, Jalan Bungur, Jalan Kedawung, serta Jalan Simpang Bunga Krisan. Sementara itu, di Kecamatan Klojen, banjir terjadi di kawasan EWS Bareng dan Jalan Simpang Raya Langsep.

Baca Juga:

Tiga titik lainnya berada di Kecamatan Blimbing, yakni kawasan EWS Hartono, Jalan Tenaga Utara, dan Jalan Letjen Sutoyo.

Berdasarkan hasil peninjauan, banjir dipicu luapan air drainase dan sungai saat hujan deras mengguyur. Air kemudian menggenangi jalan hingga masuk ke rumah warga.

Sumber Antara
BERITA TERKAIT

