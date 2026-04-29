JPNN.com

Sejumlah Perjalanan KA di Daop 8 Terlambat dan Dibatalkan Imbas Insiden Bekasi Timur

Rabu, 29 April 2026 – 12:07 WIB
Petugas berupaya mengevakuasi penumpang yang masih terjebak dalam gerbong KRL Commuterline yang bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/zk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah perjalanan kereta api di Daerah Operasi 8 Surabaya mengalami keterlambatan imbas kecelakaan kereta di emplasmen Stasiun Bekasi, Senin (27/4).

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menyampaikan bahwa keterlambatan itu dikarenakan adanya penyesuaian  pola operasi dan perputaran rangkaian kereta api demi menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan.

Pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi imbas kecelakaan ini.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat keterlambatan dan pembatalan sejumlah perjalanan KA pada hari ini," kata Mahendro, Rabu (29/4).

KAI terus berupaya melakukan percepatan pemulihan operasional dengan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan.

Berikut KA  mengalami keterlambatan keberangkatan karena menunggu kesiapan rangkaian yang terdampak, antara lain:

- KA Argo Bromo Anggrek (pagi) relasi Surabaya Pasarturi-Gambir

- KA Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasarturi–Gambir,

KAI Daop 8 Surabaya sesuaikan operasi dampak insiden Bekasi Timur. Sejumlah KA dibatalkan dan terlambat, pelanggan dapat refund 100 persen
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KAI Daop 8 Surabaya Keterlambatan Kereta Api kecelakaan kereta bekasi perjalan kereta api dibatalkan

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU