BGN Hentikan Operasional 4 Dapur MBG di Bangkalan, Ini Penyebabnya

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional empat dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan. Penutupan dilakukan karena pelanggaran teknis hingga adanya kasus keracunan.

Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Mustika mengatakan tiga dapur ditutup karena tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sedangkan satu dapur lainnya terkait insiden keracunan.

"Selain karena tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal), juga karena ada kasus keracunan," kata Bambang, Selasa (28/4).

Adapun empat dapur tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni Galis, Tanah Merah, dan Blega.

"Untuk pencabutan izin operasional yang di Kecamatan Galis dan Tanah Merah terkait Ipal, sedangkan yang terkait kasus keracunan, berada di Kecamatan Blega," ujarnya.

Kasus keracunan terjadi di Kecamatan Blega pada 20 April 2026. Insiden itu menimpa seorang guru dan dua siswa di sebuah SMP negeri.

Peristiwa bermula saat guru mencicipi makanan MBG untuk memastikan kelayakan. Tak lama kemudian, ia mengalami gejala keringat dingin dan muntah.

Dua siswa yang mengonsumsi makanan tersebut juga mengalami mual. Salah satu siswa bahkan sempat memburuk hingga harus dibawa ke puskesmas.