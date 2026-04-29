JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut Pagi-Malam

Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut Pagi-Malam

Rabu, 29 April 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut Pagi-Malam - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (29/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Jabung, Kalipare, Kasembon, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, Turen, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Dau, Jabung, Kasembon, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Jabung, Pakis, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.
