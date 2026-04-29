Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut Pagi-Malam

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (29/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Jabung, Kalipare, Kasembon, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tirtoyudo, Turen, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Dau, Jabung, Kasembon, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Jabung, Pakis, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.