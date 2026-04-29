Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Berawan, Malam Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (29/4).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sorenya masih berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan hingga hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-29 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-12 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)