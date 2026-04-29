Cuaca Jawa Timur 29 April 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (29/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, dan Pacitan. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Magetan, Pacitan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Kota Surabaya, Magetan, Ngawi, Pasuruan, Sidoarjo, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 2-14 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ga ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)