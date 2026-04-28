30 Persen Kemiskinan ada di Sektor Pangan, Menko Pangan Ajak LDII Turun Tangan

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan sekitar 30 persen kemiskinan di Indonesia berada di sektor pangan.

Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Dukungan dan kerja sama dengan berbagai ormas, terutama LDII, diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan,” ujar Zulhas saat menerima audiensi DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/4).

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menyatakan kesiapan pihaknya mendukung program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan lingkungan.

“Kunjungan ini untuk memperbarui kerja sama LDII dengan Kemenko Pangan yang sudah terjalin sebelumnya,” katanya.

Menurut Dody, LDII telah mengembangkan kemandirian pangan di lingkungan pondok pesantren, salah satunya melalui pemanfaatan sorgum sebagai alternatif bahan pangan.

Baca Juga: LDII dan Kemendagri Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan

Dalam pertemuan tersebut, Dody juga menyampaikan hasil Munas X LDII 2026 sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru.

Visi dan misi kepengurusan baru ini bergerak lebih cepat, lincah, trengginas, agile dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang dinamis,” ujarnya.