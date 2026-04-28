Dari Surabaya ke Nasional, Superstar Agency Jadi Raja MCN Shopee Affiliate 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Superstar Agency kembali menunjukkan dominasinya di industri kreator digital nasional.

Agensi berbasis di Surabaya itu sukses menjuarai program Golden Tick Mission untuk Incubation & Acquisition 2026 yang digelar Shopee Affiliate. Ini menjadi kemenangan kedua berturut-turut yang diraih Superstar Agency.

Dalam kompetisi yang diikuti ratusan Multi-Channel Network (MCN) dari seluruh Indonesia, Superstar Agency menyapu dua kategori utama sekaligus.

Yakni peringkat pertama MCN dengan GMV kreator akuisisi tertinggi serta Top Leader MCN dengan jumlah akuisisi kreator terbanyak.

Seluruh penilaian dilakukan berdasarkan data performa, tanpa voting.

CEO Superstar Agency Andri Firmansyah mengatakan capaian ini menjadi bukti sistem yang mereka bangun mampu berkembang secara konsisten.

“Tahun pertama kami buktikan sistem ini bisa berjalan. Tahun ini kami tunjukkan bisa diulang dengan skala lebih besar,” kata Andri tertulis, Rabu (28/4).

Menurutnya, setiap kreator yang bergabung tidak dibiarkan berjalan sendiri, melainkan langsung masuk ke dalam sistem yang sudah teruji.