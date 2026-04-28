Audiensi dengan Kemendes PDTT, LDII Ajukan 8 Desa Binaan Tematik

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengusulkan delapan desa binaan tematik sebagai bagian dari kontribusi dalam pembangunan desa.

Usulan itu disampaikan Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya saat bertemu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (27/4).

Menurut Dody, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Menteri Desa saat menghadiri silaturahmi Syawal LDII di Banten sebelumnya.

“Saat itu Pak Menteri meminta LDII menyiapkan desa binaan tematik. Kami usulkan delapan desa,” kata Dody.

Dia menjelaskan delapan desa tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi.

LDII, kata dia, telah berkoordinasi dengan pengurus daerah dan pemerintah desa untuk memetakan potensi masing-masing wilayah.

“Kami sudah berkomunikasi dengan DPD dan kepala desa untuk melihat potensi serta penggerak di tiap daerah,” ujarnya.

Dody menegaskan pihaknya siap langsung mengimplementasikan program jika dipercaya mengelola desa binaan tersebut.