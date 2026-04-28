Rumah Petani di Malang Rusak Diduga Akibat Ledakan Bom Ikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah warga di Dusun Jubel, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang rusak akibat ledakan misterius, Senin (27/4).

Rumah tersebut diketahui milik Sumpaji (59), seorang petani setempat.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena rumah dalam kondisi kosong saat ledakan terjadi.

Kasi Humas Polres Malang Bambang Subinajar mengatakan peristiwa pertama kali diketahui dari laporan warga yang mendengar suara ledakan.

“Setelah dicek, bagian depan rumah sudah dalam kondisi rusak,” kata Bambang saat dikonfirmasi.

Dari hasil keterangan sementara, ledakan diduga terjadi sekitar pukul 07.00 WIB.

Saksi kemudian menghubungi pemilik rumah yang saat itu tidak berada di lokasi.

Saat korban kembali, ditemukan kerusakan pada bagian kaca depan, lantai, hingga tiang teras.