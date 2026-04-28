Rumah Petani di Malang Rusak Diduga Akibat Ledakan Bom Ikan

JPNN.com

Selasa, 28 April 2026 – 12:07 WIB
Rumah warga Malang rusak akibat ledakan yang diduga berasal dari bom ikan. Foto: Dok. Polres Malang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah warga di Dusun Jubel, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang rusak akibat ledakan misterius, Senin (27/4).

Rumah tersebut diketahui milik Sumpaji (59), seorang petani setempat.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena rumah dalam kondisi kosong saat ledakan terjadi.

Baca Juga:

Kasi Humas Polres Malang Bambang Subinajar mengatakan peristiwa pertama kali diketahui dari laporan warga yang mendengar suara ledakan.

“Setelah dicek, bagian depan rumah sudah dalam kondisi rusak,” kata Bambang saat dikonfirmasi.

Dari hasil keterangan sementara, ledakan diduga terjadi sekitar pukul 07.00 WIB.

Baca Juga:

Saksi kemudian menghubungi pemilik rumah yang saat itu tidak berada di lokasi.

Saat korban kembali, ditemukan kerusakan pada bagian kaca depan, lantai, hingga tiang teras.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   rumah meledak rumah rusak malang ledakan bom ikan bom ikan Polres Malang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU