Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut dari Pagi-Malam

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (28/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siang sampai malam cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tirtoyudo, Tumpang, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Bantur, Donomulyo, Kalipare, dan Kasembon. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya Tumpang diguyur gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.