Perjalanan KA Jakarta–Surabaya Terganggu Imbas Insiden di Bekasi Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Surabaya terdampak insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan gangguan terjadi pada kereta yang berangkat dari Jakarta setelah keberangkatan KA Argo Bromo Anggrek yang mengalami insiden.

“Kedatangan KA, keberangkatan (dari) Jakarta menuju Surabaya beberapa terdampak,” kata Mahendro saat dikonfirmasi di Surabaya.

Meski demikian, pihaknya masih melakukan pendataan terkait jumlah perjalanan yang terdampak.

“Masih dihimpun,” ucapnya.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah proses evakuasi penumpang dan awak kereta.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin,” ujarnya.

KAI juga memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan penanganan di lokasi kejadian. (antara/mcr12/jpnn)