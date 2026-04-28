Cuaca Jawa Timur 28 April 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (28/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Magetan, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Lamongan hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Lamongan masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Trenggalek, dan Tulungagung. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Jombang, Kediri, Kota Mojokerto, Surabaya, Ngawi, Sidoarjo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ga ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)