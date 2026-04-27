Cak Imin Dinilai Layak Jadi Ketua PBNU, Gus Maftuch Bilang Begini

Senin, 27 April 2026 – 21:30 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wacana arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) mulai mengemuka.

Ketua Panitia Pra Muktamar Luar Biasa (MLB) NU KH Mas Muchammad Maftuch atau Gus Maftuch menilai Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai salah satu figur yang layak memimpin PBNU.

Menurutnya, Cak Imin memiliki kapasitas serta kedekatan historis yang kuat dengan NU.

“Cak Imin adalah salah satu sosok yang memiliki potensi besar untuk mengembalikan NU pada khittahnya. Dengan pengalaman dan jejaring yang dimiliki, beliau layak dipertimbangkan sebagai Ketua PBNU,” kata Gus Maftuch.

Dia menyebut pengalaman politik dan jejaring yang dimiliki Cak Imin menjadi modal penting untuk memimpin organisasi ke depan.

Selain itu, faktor genealogis juga dinilai menjadi salah satu pertimbangan penting.

Cak Imin diketahui merupakan dzuriyah dari salah satu muassis NU, KH Bisri Syansuri.

“Ini bukan sekadar soal nasab, tetapi juga kesinambungan nilai dan tradisi perjuangan para pendiri NU,” ujarnya.

