Minat Studi Luar Negeri Meningkat, The Next Pathway Buka Kantor di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Konsultan pendidikan internasional The Next Pathway membuka kantor perwakilan pertamanya di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Senin (27/4).

Pembukaan kantor ini karena melihat minat pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar negeri yang terus meningkat.

Perwakilan The Next Pathway Anna Ho mengatakan tingginya minat pelajar perlu diimbangi dengan pendampingan yang tepat.

“Banyak anak muda Indonesia ingin studi ke luar negeri, tetapi belum memiliki arahan yang jelas. Kami hadir tidak hanya membantu administrasi, tetapi juga menjadi mentor,” ujar Anna.

Dia menjelaskan jaringan perusahaan saat ini telah tersebar di berbagai negara. Di Australia terdapat dua kantor, sementara di Nepal mencapai 17 kantor.

Selain itu, jaringan juga hadir di Vietnam dan Filipina, serta dalam waktu dekat akan berekspansi ke Selandia Baru.

The Next Pathway juga menjalin kemitraan dengan ratusan universitas dan college di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.

Menurut Anna, minat pelajar di Surabaya cukup tinggi dengan pilihan jurusan yang beragam, mulai dari bisnis, marketing, teknologi informasi, hingga hospitality dan kuliner.