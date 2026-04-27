FamilyMart Gelar Aktivasi Kreatif di Surabaya, Kenalkan Mochapresso

jatim.jpnn.com, SURABAYA - FamilyMart terus memperkuat eksistensinya di Indonesia melalui berbagai aktivasi kreatif.

Jaringan convenience store asal Jepang yang berdiri sejak 1973 itu kini telah memiliki lebih dari 24.000 gerai di berbagai negara.

Di Indonesia, FamilyMart hadir sejak 2012 dan dikelola oleh PT Fajar Mitra Indah, bagian dari Wings Group.

CEO FamilyMart Indonesia Wirry Tjandra mengatakan saat ini telah mengoperasikan lebih dari 500 gerai yang tersebar di sejumlah kota, termasuk Surabaya.

Sepanjang April 2026, FamilyMart menggelar berbagai aktivitas di sejumlah kota. Khusus di Surabaya, konsep yang dihadirkan berbeda.

"KaminFamilyMart menggandeng kreator muda dan pelaku industri kreatif dalam berbagai kegiatan yang digelar di gerai FamilyMart Tunjungan pada 24–25 April 2026," kata Wirry tertulis, Senin (27/4).

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diperkenalkan dengan produk terbaru, yakni Mochapresso.

Minuman ini menawarkan perpaduan rasa kopi yang kuat dengan sentuhan creamy dan cokelat.