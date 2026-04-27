Sempat Dilaporkan Hilang, Lansia di Sumenep Ditemukan Tewas di Dalam Sumur

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Seorang perempuan lanjut usia (lansia) berinsial J (76) ditemukan tewas di dalam sumur miliknya, Senin (27/4) pukul 10.30 WIB.

Warga Dusun Libiliyan, Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep itu ditemukan oleh tetangga berinisial R (44) setelah sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Minggu (26/4).

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto menjelaskan mulanya saksi mendatangi sumur di belakang rumah korban pada siang hari untuk memperbaiki pompa air, Minggu (26/4).

Saat itu, kondisi sumur terlihat tertutup, namun bagian penutup jaring tampak sedikit terbuka.

"Keesokan harinya, saat kembali ke lokasi untuk melanjutkan pekerjaannya, saksi melihat adanya sesosok tubuh di dalam sumur," kata Anang.

Saksi kemudian segera memberitahukan kepada pihak keluarga korban dan warga sekitar, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Mendapatkan laporan tersebut, petugas dari Polsek Bluto bersama unsur terkait segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi.

"Proses evakuasi korban dari dalam sumur berhasil dilakukan sekitar pukul 13.58 WIB dengan melibatkan tim gabungan," katanya.