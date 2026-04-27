Seru! Taro dan Pokemon Hadirkan Sensasi ‘Brewek’ yang Bikin Nagih di Surabaya

Senin, 27 April 2026 – 17:32 WIB
Taro menggandeng Pokemon mengadakan sensasi brewek, merchandise, hingga hadiah trip ke Jepang. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Trading Card Game (TCG) masih terus berkembang sebagai bagian dari gaya hidup dan budaya koleksi lintas generasi.

Salah satu yang tetap diminati adalah kartu Pokemon, yang menawarkan nilai tersendiri dari sisi karakter, tingkat kelangkaan, hingga cerita di baliknya.

Sensasi membuka kemasan atau 'brewek' pun menjadi daya tarik tersendiri karena menghadirkan pengalaman penuh kejutan.

Melihat tren tersebut, Taro menghadirkan kolaborasi spesial bersama Pokemon.

Melalui kolaborasi ini, Taro merilis 16 stiker Pokemon yang bisa ditemukan secara acak dalam kemasan bertanda khusus, kartu edisi Taro, hingga berbagai merchandise eksklusif.

Setelah sukses digelar di Jakarta, program bertajuk 'Brewek Taronya, Tangkap Pokémonnya' kini hadir di Surabaya di Pakuwon Mall, area Food Society pada Minggu (26/4).

Pengunjung disuguhkan berbagai aktivitas seru, mulai dari brewek massal hingga permainan interaktif seperti card matching, dart, dan claw machine.

Selain itu, tersedia berbagai hadiah menarik bagi pengunjung yang berpartisipasi dalam permainan.

