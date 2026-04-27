GoSend Luncurkan Fitur Baru, Paket Dijamin Sampai ke Orang yang Tepat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Layanan logistik on-demand GoSend menghadirkan fitur baru bernama 'Kode Terima Paket' untuk meningkatkan keamanan pengiriman.

Fitur milik PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk itu memungkinkan paket hanya diterima oleh pihak yang tepat, terutama untuk barang bernilai tinggi seperti dokumen penting dan elektronik.

Head of Logistics Gojek Sohan Vaswani mengatakan fitur ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan pengguna di tengah meningkatnya kebutuhan pengiriman instan.

Baca Juga: Empat Dukungan Nyata GoTo untuk Kesejahteraan Mitra Gojek

“Pengiriman juga dilakukan oleh mitra driver yang terverifikasi serta dilindungi asuransi untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Terima Paket sebagai perlindungan ekstra membantu memastikan proses pengantaran berlangsung menjadi aman hingga paket diterima,” kata Sohan tertulis, Senin (27/4).

Fitur 'Kode Terima Paket' bersifat opsional dan gratis. Pengguna akan mendapatkan kode unik 4 digit yang harus diberikan kepada mitra driver saat paket diterima.

Driver baru dapat menyelesaikan pesanan setelah kode tersebut dimasukkan sehingga meminimalisir risiko salah penerima.

Fitur ini melengkapi berbagai sistem keamanan yang sudah tersedia, seperti asuransi hingga Rp50 juta dan live-tracking.

Dalam penggunaannya, kode akan muncul di aplikasi pengirim dan penerima. Apabila penerima tidak menggunakan aplikasi, kode akan dikirim melalui WhatsApp atau dibagikan secara manual.