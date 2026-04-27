JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Waspada! Jember Hadapi Ancaman Kekeringan Panjang hingga Agustus

Waspada! Jember Hadapi Ancaman Kekeringan Panjang hingga Agustus

Senin, 27 April 2026 – 14:31 WIB
Waspada! Jember Hadapi Ancaman Kekeringan Panjang hingga Agustus - JPNN.com Jatim
Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo bersama sejumlah pihak membunyikan sirine sebagai simbol kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana saat apel Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di PPG Sidomulyo, Minggu (26/4/2026). ANTARA/HO-Diskominfo Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menetapkan status siaga darurat kekeringan menjelang musim kemarau 2026.

Langkah itu diambil menyusul prakiraan BMKG yang menyebut puncak kemarau ekstrem diprediksi terjadi pada Agustus mendatang.

Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo mengatakan, potensi kekeringan sudah mulai terasa sejak akhir April 2026.

Baca Juga:

"Mulai akhir April 2026 hingga puncaknya di bulan Agustus diprediksi akan terjadi bencana kekeringan yang cukup panjang dan ekstrem. Oleh karena itu, seluruh komponen di Kabupaten Jember sudah menyatakan siaga," ujar Edy seusai Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di PPG Sidomulyo, Kecamatan Silo, Minggu (26/4).

Dia menjelaskan kesiapsiagaan dilakukan secara serentak sebagai tindak lanjut instruksi BNPB.
Apel ditandai dengan pembunyian sirine, lonceng, hingga kentongan sebagai simbol kesiapan masyarakat menghadapi bencana.

"Selain fokus pada ketersediaan air bersih, BPBD Jember juga memberikan perhatian serius pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga kami menegaskan telah berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak," katanya.

Baca Juga:

BPBD Jember telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Perhutani, BKSDA, Dinas Kehutanan Jawa Timur, hingga unsur forkopimda dan sukarelawan di tingkat desa.

“Kami juga mengimbau masyarakat, khususnya di kawasan lereng gunung dan perbatasan hutan, agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” katanya.

Pemkab Jember tetapkan siaga darurat kekeringan menghadapi kemarau ekstrem 2026. BPBD siapkan mitigasi dan imbau warga waspada karhutla.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kekeringan jember kemarau ekstrem BPBD Jember karhutla jember

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU