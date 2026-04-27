Lanud Muljono Tertibkan 13 Rumah Dinas yang Dikuasai Purnawirawan di Wonokromo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pangkalan TNI AU (Lanud) Muljono Surabaya menertibkan 13 rumah dinas di kawasan Jalan Gajah Mada, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Senin (27/4).

Penertiban dilakukan karena rumah dinas tersebut masih dikuasai purnawirawan, sedangkan ratusan prajurit aktif belum mendapatkan hunian.

Komandan Lanud Muljono Kolonel Pnb Ahmad Mulyono mengatakan keterbatasan rumah dinas berdampak pada operasional satuan. Dari sekitar 500 personel, lebih dari 100 anggota belum menempati rumah dinas dan terpaksa tinggal di kontrakan.

Baca Juga: Satpol PP Tertibkan Bangunan Tanpa Izin di Pasar Simorejo Timur

“Bagaimana kami bisa melaksanakan operasional maksimal kalau tempat tinggal tidak mencukupi. Mess penuh, rumah dinas tidak ada,” ujarnya.

Dia menegaskan rumah dinas diperuntukkan bagi prajurit aktif, khususnya anggota baru.

“Rumah dinas ini peruntukannya untuk anggota baru yang aktif,” kata dia.

Baca Juga: Wali Kota Eri Tetap Tertibkan Jukir yang Tak Mau Ganti Sistem Parkir Digital

Dalam penertiban tersebut, tiga rumah telah diserahkan secara sukarela oleh penghuni. Sementara itu, sembilan rumah masih dalam proses penertiban dan satu lainnya masih dalam tahap diskusi. Lanud Muljono menargetkan seluruh proses rampung dalam pekan ini.

Penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis, termasuk membuka dialog dengan para penghuni dan memfasilitasi kebutuhan pemindahan.