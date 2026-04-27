Satu Jemaah Haji Asal Pasuruan Meninggal di Pasuruan, Karena Sesak Napas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satu orang jemaah haji asal Pasuruan Jawa Timur bernama Komariyah (85) dilaporkan meningga dunia di Madinah, Arab Saudi, Minggu (26/4).

Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Haji dan Umrah Jawa Timur As'adul Anam menjelaskan Komariyah yang masuk dalam kelompok terbang (kloter) 8 Embarkasi Surabaya itu meninggal dunia karena sakit.

"Jadi, (jemaah) sesak napas di sana, sakitnya seperti itu. Kemudian meninggalkan dunia di sana," ujar As'adul Anam, Senin di Asrama Haji Sukolilo Surabaya (27/4).

Nantinya, Badal haji Almarhum Komariyah akan diatur oleh panitia. Panitia yang akan menunjuk siapa yang bakal melakukan badal haji untuk almarhum Komariyah.

Selain Badal haji, Komariyah juga akan mendapatkan asuransi. Asuransi diproses setelah Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan Certificate of death (COD)

"(Nominal asuransi yang cair) ini mohon maaf kita belum tahu, kalau tahun kemarin kan saya nilai dengan BPH (Badan Penyelenggara Haji). Apakah tahun ini (sama dengan) BPH, mohon maaf saya belum bisa memberikan keterangan," jelasnya.

As'adul menyebut masih terdapat empat orang jemaah calon haji (JCH) Embarkasi Surabaya yang menunda keberangkatnya karena sakit. Tiga orang dirawat di RS Haji, sementara satu orang di rumah.

"Yang stroke, yang tidak berangkat (ke Asrama Haji), yang rata-rata di sini (RS Haji) adalah darah tinggi," kata dia.