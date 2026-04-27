Konser Intim Seraya 2.0, Fadhilah Intan Rayakan Perjalanan Musik di Kota Kelahiran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyanyi asal Surabaya Fadhilah Intan sukses menggelar konser intim bertajuk 'Seraya 2.0-Celebrating New Chapters Through Memories and Melodies di Balai Pemuda Surabaya, Minggu (26/4). Konser ini dihadiri sekitar 750 penonton.

Seraya 2.0 menjadi momen spesial bagi Fadhilah untuk memperkenalkan perjalanan musikalnya sekaligus membuka lembaran baru dalam kariernya. Sebelumnya, konser serupa telah digelar di Jakarta dengan sekitar 250 penonton.

“Seraya ini sebenarnya sudah pernah kami laksanakan di Jakarta dengan penonton sekitar 250 orang. Di Surabaya karena ini kota kelahiran saya, saya lebih percaya diri dan hari ini penontonnya penuh,” ujar Fadhilah

Dalam konser ini, Fadhilah menghadirkan suasana hangat dan personal. Setiap lagu yang dibawakan merepresentasikan kenangan, proses, serta pertumbuhan yang ia lalui sepanjang perjalanan kariernya.

Dia juga tidak tampil sendiri. Fadhilah berbagi panggung dengan sejumlah musisi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bermusiknya, yakni Barsena Bestandhi, Yogie Nandes, Laura Geraldine, serta Hendro Djasmoro sebagai produser musik.

“Kolaborasi ini menjadi simbol kebersamaan dan perjalanan panjang yang kami lalui bersama dalam berkembang di industri musik,” katanya.

Salah satu momen eksklusif dalam konser tersebut adalah penampilan lagu terbaru Fadhilah yang merupakan hasil kolaborasi dengan artis asal Malaysia, Daniesh Suffian.

Konser intim ini turut diiringi oleh String Orchestra of Surabaya (SOOS) di bawah arahan Andre Lizt, yang menambah nuansa megah sekaligus emosional dalam setiap penampilan.