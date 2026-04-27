Cuaca Malang Hari Ini, Siang Sampai Malam Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (27/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing dan Kedungkandang. Kawasan lainnya berawan.

Siang sampai malam berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bantur, Jabung, Kasembon, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pujon, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Bululawang, Dau, Gondanglegi, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pakis, Pujon, Tajinan, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Kasembon. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.