Cuaca Jawa Timur 27 April 2026, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (27/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Probolinggo.

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Kota Kediri, Ngawi, Pacitan, Sidoarjo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Blitar, Blitar, Kota Surabaya, Lumajang, Pamekasan, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-12 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)