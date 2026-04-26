Ajang Basket 3x3 Ladang Lima Jadi Wadah Atlet Muda di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Ladang Sehat Indonesia melalui brand Ladang Lima menghadirkan ajang olahraga bergengsi bertajuk Ladang Lima 3x3 Basketball Competition dalam rangkaian Edu Fun East 2026 di Convention Hall Tunjungan Plaza 3 Surabaya, 24–26 April 2026.

Kompetisi ini diikuti sekitar 150 tim dari berbagai daerah di Jawa Timur. Mengusung format 3 lawan 3, ajang ini menjadi wadah bagi atlet muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menumbuhkan sportivitas dan kerja sama tim.

Founder dan CEO PT Ladang Sehat Indonesia Raka Bagus Vinaya mengatakan keterlibatan Ladang Lima dalam ajang ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung edukasi dan gaya hidup sehat sejak usia dini.

“Kami memang punya perhatian besar pada edukasi dan aktivitas olahraga. Basket ini kebetulan menjadi pilihan karena saya sendiri menyukai olahraga ini, dan momentumnya tepat melalui Edu Fun East,” ujarnya.

Dia menjelaskan kompetisi ini menyasar usia muda, mulai dari sekitar 7 hingga 14 tahun. Menurutnya, usia tersebut merupakan fase penting dalam pembinaan bakat sekaligus penanaman pola hidup sehat.

“Sebagai produsen makanan sehat bebas gluten, kami ingin sekaligus mengedukasi anak-anak tentang pentingnya gaya hidup sehat melalui kegiatan yang mereka sukai,” kata dia.

Dalam kompetisi ini, para peserta memperebutkan total hadiah sebesar Rp25 juta. Selain itu, panitia juga menyiapkan berbagai kategori tambahan seperti best team dan best supporter, serta mini games berhadiah untuk menambah kemeriahan acara.

Raka berharapckompetisi ini tidak berhenti sebagai event satu kali, tetapi dapat berkembang menjadi program berkelanjutan.