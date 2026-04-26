Kisah Kembar Summa Cumlaude Ubaya, Sudah Direkrut Perusahaan Global Sebelum Lulus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar Rapat Terbuka Senat dalam rangka wisuda Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor di The Westin Surabaya, Sabtu (25/4).

Sebanyak 962 wisudawan resmi dikukuhkan menjadi alumni. Rinciannya terdiri dari 2 lulusan Diploma, 780 Sarjana, 119 Magister, 1 Doktor, dan 60 lulusan program profesi.

Rektor Ubaya Benny Lianto menyatakan para lulusan telah dibekali pembentukan karakter yang matang untuk menghadapi dunia kerja.

Dia menyebut mahasiswa Ubaya melewati empat tahap pembentukan, mulai dari inisiasi karakter dan kepemimpinan dasar, pertumbuhan karakter, eksplorasi potensi, hingga pendewasaan melalui pendampingan karier.

“Kami dengan bangga menyampaikan bahwa 97 persen lulusan Ubaya diterima bekerja kurang dari enam bulan setelah lulus. Selain itu, pekerjaan yang dijalani relevan dengan bidang studinya,” ujar Benny.

Capaian tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran orang tua terkait masa depan lulusan di tengah persaingan kerja yang ketat.

Salah satu kisah inspiratif datang dari wisudawan kembar, Kevin Tanli dan Patrick Tanli. Keduanya lulus dari Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya dengan predikat summa cumlaude dan IPK di atas 3,9.

Tak hanya unggul secara akademik, keduanya juga aktif meraih prestasi nasional serta menjadi asisten dosen selama kuliah.