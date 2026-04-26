Dua Kali Makan Korban, Jembatan Cangar Akan Dipasang Pagar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Bina Marga Jawa Timur berencana memasang pagar pengaman di kawasan Jembatan Cangar, Kota Batu.

Langkah ini diambil menyusul serangkaian peristiwa tragis yang terjadi di lokasi tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

Melalui akun Instagram resminya, PU Bina Marga Jatim menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban.

"Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang terjadi di Jembatan Cangar I akhir-akhir ini. Doa terbaik kami kirimkan untuk mendiang dan keluarga yang ditinggalkan," tulis akun tersebut, Sabtu (25/4).

Pemprov Jatim menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Sebagai tindak lanjut, pemasangan pagar pengaman akan segera dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang.

"Saat ini, proses telah memasuki tahap kalkulasi teknik struktur dengan target pelaksanaan fisik pada Bulan Mei," tulisnya.

Proses pemasangan pagar akan dikerjakan melalui UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Malang. Selain itu, masyarakat juga diajak lebih peduli terhadap kesehatan mental.

Warga yang membutuhkan bantuan diimbau menghubungi layanan Sejiwa melalui hotline 119 ekstensi 8. Imbauan tersebut sekaligus menekankan pentingnya mencari bantuan profesional saat mengalami tekanan psikologis.