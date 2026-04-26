Cuaca Malang Hari Ini, Siang dan Sore Gerimis Berpotensi Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (26/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan

Siang dan sore Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Dau, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Ngantang, Pagelaran, Pujon, Singosari, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.