Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi Sampai Sore Berawan, Malam Sejumlah Kawasan Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (25/4).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Mulyorejo.

Gerimis juga mengguyur Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokusumo. Kawasan lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-14 kilometer per jam.