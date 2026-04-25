Kokola Gelar Lomba Mewarnai Anak, Hadiah Logam Mulia hingga Beasiswa Rp300 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kokola Group menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif dalam ajang Jawa Pos Edu Fun East 2026 di Convention Hall Tunjungan Plaza 3.

Salah satu program unggulan yang dihadirkan adalah Kokola Little Travelers Coloring Competition, lomba mewarnai yang dirancang untuk mengasah kreativitas anak sekaligus meningkatkan kepercayaan diri sejak dini.

Public Relations Manager Kokola Group Andi Fian Octavia mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui aktivitas edukatif yang menyenangkan.

“Program ini memang kami khususkan untuk anak-anak dan pendidikan. Kami ingin menghadirkan ruang bagi mereka untuk berekspresi sekaligus belajar dengan cara yang menyenangkan,” ujar Andi, Sabtu (25/4).

Kompetisi mewarnai tersebut digelar dalam dua kategori usia, yakni 4–6 tahun pada Sabtu (25/4) dan 7–10 tahun pada Minggu (26/4), masing-masing pukul 10.30–11.30 WIB.

Para pemenang berkesempatan mendapatkan hadiah logam mulia, dengan juara pertama memperoleh 1,5 gram, juara kedua 1 gram, dan juara ketiga 0,5 gram.

Selain lomba mewarnai, Kokola juga menghadirkan program Lucky Draw bagi pengunjung yang melakukan pembelian produk. Setiap pembelian senilai Rp20.000 akan mendapatkan kupon undian dengan hadiah logam mulia hingga perangkat elektronik.

Program lain yang tak kalah menarik adalah Kokola Edu Scholarship, yakni beasiswa pendidikan dengan total nilai mencapai Rp300 juta. Program ini akan diberikan kepada 60 anak selama satu tahun sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan di Indonesia.