JPNN.com Jatim Jatim Terkini Event HJKS-733 Jadi Mesin Penggerak Ekonomi, UMKM dan Pariwisata Surabaya

Event HJKS-733 Jadi Mesin Penggerak Ekonomi, UMKM dan Pariwisata Surabaya

Sabtu, 25 April 2026 – 19:27 WIB
Event HJKS-733 Jadi Mesin Penggerak Ekonomi, UMKM dan Pariwisata Surabaya - JPNN.com Jatim
HJKS 733 jadi motor ekonomi Surabaya. Event, UMKM, dan pariwisata terintegrasi dorong kunjungan wisata, transaksi lokal, hingga okupansi hotel meningkat. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 tak lagi sekadar seremoni tahunan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengubahnya menjadi momentum penggerak ekonomi dengan mengintegrasikan sektor pariwisata, UMKM, hingga industri kreatif dalam satu rangkaian event besar.

Melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), perayaan tahun ini dirancang untuk mendorong perputaran ekonomi daerah sekaligus memperluas dampak langsung ke masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Disbudporapar Surabaya Herry Purwadi menyebutkan dua agenda unggulan HJKS—Festival Rujak Uleg: Rujak-Phoria dan Surabaya Vaganza: Festival of Lights—berhasil masuk dalam kurasi Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Pencapaian ini dinilai membuka peluang besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan.

Baca Juga:

“Masuknya dua event dalam KEN menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Herry, Sabtu (25/4).

Pemkot Surabaya juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang berdampak langsung pada sektor ekonomi, mulai dari Surabaya Shopping Festival (SSF), kompetisi olahraga Piala Wali Kota, hingga program wisata seperti Surabaya Sightseeing and City Tour (SSCT).

Tak hanya itu, promo tiket masuk Rp733 di sejumlah destinasi wisata selama Mei diharapkan mampu menarik minat kunjungan masyarakat.

Baca Juga:

"Kolaborasi lintas sektor turut diperkuat dengan menggandeng sejumlah mitra seperti Bank Jatim, Grab, Kereta Api Indonesia, dan Bluebird Group untuk memperluas akses dan promosi," katanya.

Dalam setiap event besar, Pemkot juga menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM agar bisa terlibat langsung dan merasakan dampak ekonomi.

HJKS-733 menjadi motor ekonomi Surabaya. Event, UMKM, dan pariwisata terintegrasi dorong kunjungan wisata, transaksi lokal, hingga okupansi hotel meningkat
Kota Surabaya HJKS ke-733 Kota Surabaya ulang tahun Perayaan HUT Surabaya

BERITA TERKAIT

