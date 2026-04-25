BMW Kini Hadirkan Parfum dan Bikin Showroom Jadi Galeri Seni

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BMW Astra Surabaya menghadirkan rangkaian Festival of Joy lewat tema Art, Motion, and Scent. Program ini menghadirkan pameran lukisan pertama di showroom BMW di Indonesia sekaligus peluncuran parfum BMW perdana di Jawa Timur. Festival of Joy: Art, Motion, and Scent berlangsung hingga 30 Juni 2026 di showroom BMW Astra Surabaya.

Kepala Cabang BMW Astra Surabaya Octa Wibowo mengatakan konsep showroom Retail.Next dirancang untuk menciptakan kenyamanan sekaligus hubungan emosional dengan pelanggan.

Menurut dia, kolaborasi dengan Teh Villa Gallery menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman premium yang lebih lengkap.

Baca Juga: Mobil BMW X3 Ludes Terbakar di Gerbang Tol Belahanrejo Gresik

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memanjakan pelanggan tidak hanya melalui fasilitas showroom, tetapi juga melalui karya seni terbaik dari Teh Villa Gallery,” ujar Octa, Sabtu (25/4).

Tak hanya menghadirkan pameran seni, BMW Astra Surabaya juga meluncurkan lini parfum BMW pertama di Jawa Timur.

BMW Fragrances hadir dalam dua varian utama, yakni AMBERNESS dan BERGAMOOD, yang merepresentasikan nilai inti BMW, yakni joy.

AMBERNESS menghadirkan aroma hangat dengan sentuhan woody dan amber, sedangkan BERGAMOOD menawarkan kesegaran citrus yang ringan dan modern.

Keduanya dirancang sebagai parfum gender-neutral yang bisa digunakan secara terpisah maupun dikombinasikan.