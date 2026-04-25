KONI Surabaya Kerja Sama dengan RS Ubaya dan BPJS Lindungi Atlet

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya menggandeng Rumah Sakit Ubaya untuk memperkuat perlindungan kesehatan atlet. Kerja sama tersebut juga melibatkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penjamin.

Ketua Umum KONI Surabaya Arderio Hukom mengapresiasi sinergi tersebut. Menurut dia, jaminan kesehatan menjadi aspek penting agar atlet bisa fokus berlatih dan meraih prestasi.

“Anak-anak kami tidak perlu khawatir lagi dalam berlatih karena kesehatan mereka sudah terjamin,” ujar Arderio seusai penandatanganan MoU, Sabtu (25/4).

Dia menyebut hampir seluruh atlet Pusat Latihan Cabang (Puslatcab) telah terdaftar dalam program jaminan sosial.

Arderio juga mengingatkan pentingnya perlindungan sejak dini bagi seluruh pegiat olahraga.

“Jangan menunggu terjadi sesuatu baru melindungi. Lebih baik diantisipasi,” katanya.

Sementara itu, Direktur RS Ubaya dr Wenny Retno Sarie Lestari memastikan kesiapan fasilitas medis yang dimiliki. Pihaknya menyediakan layanan terintegrasi mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi cedera atlet.

“Tim sport clinic kami siap memastikan atlet bisa kembali bertanding sesuai kapasitasnya,” kata Wenny.