Sakit, 2 Calon Jemaah Haji Tertunda Berangkat ke Tanah Suci

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya mencatat dua jamaah calon haji (JCH) tertunda keberangkatannya ke Arab Saudi. Keduanya batal berangkat karena kondisi kesehatan.

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Moh. As’adul Anam mengatakan, dua jamaah tersebut berasal dari kloter 13 dan kloter 6.

“Satu jamaah dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya, sedangkan satu lainnya tidak berangkat ke asrama karena kondisi sakit,” kata Anam, Sabtu (25/4).

Menurut dia, kepastian keberangkatan kedua jamaah masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Apabila dinyatakan laik terbang, keduanya akan diberangkatkan pada kloter berikutnya menunggu rekomendasi dokter.

Di sisi lain, proses pemberangkatan haji melalui Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) hingga hari kelima berjalan lancar.

PPIH mencatat sebanyak 5.252 jamaah telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Jumlah tersebut tergabung dalam 14 kelompok terbang (kloter) dengan pendampingan 62 petugas.

Total yang sudah berangkat mencapai 5.314 orang. Sementara itu, jumlah jamaah yang telah tiba di asrama tercatat sebanyak 6.075 orang.

"Terdiri atas 6.005 jamaah dan 70 petugas dalam 16 kloter. Pada hari ini, juga ada tambahan kedatangan sebanyak 1.137 orang dari tiga kloter," ujarnya.