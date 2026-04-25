JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 69 Siswa di Kediri Keracunan Makanan MBG, Ditemukan Bakteri E. coli

69 Siswa di Kediri Keracunan Makanan MBG, Ditemukan Bakteri E. coli

Sabtu, 25 April 2026 – 18:00 WIB
69 Siswa di Kediri Keracunan Makanan MBG, Ditemukan Bakteri E. coli - JPNN.com Jatim
Petugas melakukan pemeriiksaan ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Kediri, Jawa Timur. Kegiatan itu sebagai bahan evaluasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). ANTARA/ HO-Pemkot Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri bergerak cepat menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah dasar.

Kepala Bappeda Kota Kediri Ferry Djatmiko mengatakan, hasil uji sampel menemukan adanya bakteri Escherichia coli (E. coli) pada makanan yang dikonsumsi siswa.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya bakteri Escherichia coli (E.coli) yang mengindikasikan makanan tidak layak konsumsi. Satgas kemudian langsung melakukan observasi ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Tempurejo,” ujar Ferry, Jumat (24/4).

Baca Juga:

Kasus ini dilaporkan terjadi pada Rabu (22/4) dan menimpa siswa di SDN Ketami 1, SDN Ketami 2, serta SDN Tempurejo 1, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Total sebanyak 69 siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, dan demam.
Meski demikian, Ferry memastikan kondisi para siswa kini sudah membaik dan tidak ada yang menjalani perawatan inap.

Dia menegaskan kondisi siswa saat ini sudah terkendali. Anak-anak juga tidak ada yang dirawat inap. Saat ini kondisi mereka juga sudah membaik. Selain itu, pihak puskesmas juga proaktif melakukan pemeriksaan.

Baca Juga:

Pemerintah kota bersama Satgas MBG juga telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Hasil investigasi awal menemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam proses pengolahan makanan.

69 siswa di Kediri keracunan makanan MBG. Ditemukan bakteri E. coli, SPPG ditutup sementara.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   keracunan makanan keracunan MBG Pemkot Kediri bakteri e. coli sppg ditutup penutupan sppg makan bergizi gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU