69 Siswa di Kediri Keracunan Makanan MBG, Ditemukan Bakteri E. coli

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri bergerak cepat menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah dasar.

Kepala Bappeda Kota Kediri Ferry Djatmiko mengatakan, hasil uji sampel menemukan adanya bakteri Escherichia coli (E. coli) pada makanan yang dikonsumsi siswa.

“Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya bakteri Escherichia coli (E.coli) yang mengindikasikan makanan tidak layak konsumsi. Satgas kemudian langsung melakukan observasi ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Tempurejo,” ujar Ferry, Jumat (24/4).

Kasus ini dilaporkan terjadi pada Rabu (22/4) dan menimpa siswa di SDN Ketami 1, SDN Ketami 2, serta SDN Tempurejo 1, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Total sebanyak 69 siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, dan demam.

Meski demikian, Ferry memastikan kondisi para siswa kini sudah membaik dan tidak ada yang menjalani perawatan inap.

Dia menegaskan kondisi siswa saat ini sudah terkendali. Anak-anak juga tidak ada yang dirawat inap. Saat ini kondisi mereka juga sudah membaik. Selain itu, pihak puskesmas juga proaktif melakukan pemeriksaan.

Pemerintah kota bersama Satgas MBG juga telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Hasil investigasi awal menemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam proses pengolahan makanan.