Kecelakaan di Margomulyo Surabaya, Pengendara Motor Tewas di Lokasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Margomulyo, tepatnya di akses masuk kawasan Margomulyo Indah, Sabtu (25/4) siang.

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian.

Laporan diterima Command Center 112 pada pukul 13.20 WIB. Petugas gabungan dari Posko Terpadu Barat segera menuju lokasi dan tiba dalam waktu sekitar lima menit.

Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Surabaya, Linda Novianti, mengatakan korban yang meninggal dunia merupakan pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya.

“Petugas tiba di lokasi dan mendapati satu korban laki-laki berada di tengah jalan dalam kondisi tidak sadar. Setelah dilakukan pengecekan awal, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat,” ujar Linda.

Korban diketahui mengendarai sepeda motor jenis Mio dan tidak membawa identitas diri. Jenazah kemudian dievakuasi menggunakan ambulans PMI ke kamar jenazah RSU dr Soetomo.

Sementara itu, pengemudi kendaraan lain yang terlibat, yakni truk Hino yang dikemudikan pria berinisial MHA (25), warga Bojonegoro, dilaporkan selamat tanpa mengalami luka.

“Korban selamat dalam kondisi sadar dan tidak mengalami luka. Saat ini penanganan lebih lanjut diserahkan kepada pihak kepolisian,” tandas Linda. (mcr23/jpnn)